تعليم بنى سويف: 44 ألف طالب يمتحنون «العربي» بالشهادة الإعدادية

أعلن محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم السبت، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية حيث يؤدى 44 ألف طالب وطالبة الامتحانات بمادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات حتى اليوم الخميس، من الأسبوع الحالي.



وأكد "حسام" في تصريحات صحفية أنه كلف رؤساء اللجان بتوفير سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحان، وأصدر تعليمات إلى لجنة النظام والمراقبة برئاسة عصام عبدالفتاح بضرورة مراعاة الدقة في رصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة.



وشدد وكيل وزارة تعليم بنى سويف على توفير سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات كما طالب بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب.