القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:05 ص

«موسكو»: تصريحات «ترامب» بشأن الاتفاق النووي «سلبية»

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2019751

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو تُقيم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن مصير "الاتفاقية النووية" مع إيران كتصريحات سلبية جدًا.

وأضاف "ريابكوف" فى تصريحات صحفية "نحن نقيم القرارات والتصريحات التي صدرت من واشنطن بالسلبية للغاية، وتبرر لأسوأ توقعاتنا".

وأشار إلى أن تمديد الرئيس الأميركي نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة 90 يومًا، ليس إلا تجميلًا.

وقال في هذا الصدد: "حسب تقييمي حددت الولايات المتحدة توجهًا لكسر خطة العمل الشاملة المشتركة، وتمديد الرئيس للاستثناءات مع نظام العقوبات فترة محددة أخرى ليس إلا تجميلًا، ولا يجب المبالغة في تقييم هذه الخطوة".
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران، وأن موسكو لا تفهم ما تعنية الولايات المتحدة عندما تتحدث عن اتفاقية جديدة حول إيران، بدلًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة. 

وأكد أن الصفقة مع إيران غير قابلة للتصحيح، وروسيا ستواجه محاولات تقويض الاتفاقية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها، وتجاربها لصواريخ بالستية.

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