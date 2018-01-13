60 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

بدأ اليوم السبت، 60 ألف و400 طالب من طلاب الشهادة اﻹعدادية بأسيوط الامتحانات داخل‪ 342 ‬لجنة ‪بـ 11 إدارة تعليمية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس المقبل، 18 يناير.



وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات المختلفة لمتابعة سير الامتحانات، مشيرًا أن جميع أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومن الكتاب المدرسي، ومطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومعظمها اختيارية ومباشرة، لافتا أن الغرفة لم تتلق آية شكاوى من مادة اللغة العربية.



وذكر وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان والملاحظين بالتعامل الهادئ مع الطلاب خلال سير الامتحانات، مشيرا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة نحو تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات، فضلًا عن تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة.