غدا.. تحصين الماشية ضد الجلد العقدي بالوادي الجديد

تبدأ مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأحد، تحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن.



وأكد مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور شنودة توفيق، أن البرنامج مستمر حتى الخميس 18 يناير الجاري في جميع القرى والمدن، وقيمة تحصين الأبقار ولجاموس ضد مرض الجلد العقدي هي 5.5 جنيه والأغنام والماعز 3 جنيهات بالنسبة لمرض الجدري، علي أن تتواصل الأسبوع المقبل أعمال التحصين بهدف الحفاظ علي الثورة الحيوانية.