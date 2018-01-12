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اقتصاد
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:54 م

وزير الري: المياه لا تكفي 100 مليون نسمة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
dostor.org/2019506

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية، وأن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليا 100 مليون نسمة.

وقال عبد العاطي خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان "قطرة مياه تساوي الحياة"، اليوم، إن مصر تستورد حاليا 12 مليون طن من القمح سنويا، فضلا عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث أن زراعة هذه المحاصيل تحتاج 34 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن مصر لكي تحقق اكتفائها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب.

وأوضح أن مصر تعاني عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب، مع محاولة توفيره من خلال وسائل إعادة استخدامات المياه، إلى جانب وضع ضوابط لإدارة استخدامات المياه.

وأشار عبد العاطي إلى أن سكان مصر يزدادون سنويا بمقدار 2.5 مليون نسمة، وسنصل إلى أكثر من 170 مليون نسمة بعد 30 سنة، الأمر الذي سيجعل قضية الحفاظ على المياه أمرا حتميا.

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