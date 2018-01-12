عاجل.. العثور على حقيبة مفخخة في برلين

عثرت السلطات الألمانية على حقيبة مُرسلة بريديا في برلين يحتمل أن تكون طردًا مفخخًا، وقالت شرطة ولاية براندنبورج، مساء اليوم، إن الحقيبة يرجح أن لها علاقة بالشخص الذي ابتز شركة البريد السريع «دى إتش إل» قبل فترة.





وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، مساء اليوم، أن الحدثين مرتبطان معا.





وكانت عدة وسائل إعلامية نشرت تقارير عن احتمال وجود علاقة بين هذا الأمر وحدثين سابقين وقع أحدهما قبل عدة أشهر في مدينة بوتسدام والآخر في مدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الأودر وكلاهما في شرق البلاد، حيث عثر هناك على طرود مفخخة، فيما يعتقد أنها عمليات ابتزاز لشركة خدمة البريد السريع هناك.