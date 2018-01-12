الإسترليني يقفز لأعلى مستوى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا



قفز الجنيه الإسترليني، اليوم، إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن قال تقرير إن هولندا وإسبانيا مستعدتان للعمل من أجل اتفاق يبقي بريطانيا قريبة قدر الإمكان من التكتل الذي يضم 27 دولة.



وصعد الإسترليني بأكثر من ١٪ نحو 1.37 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016، عندما هوت العملة البريطانية بعد أن وافق الناخبون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وجاءت هذه المكاسب، بعد أن قال تقرير اليوم، إن وزيري المالية الإسباني والهولندي اتفقا على العمل سويا من أجل اتفاق للخروج يبقي على روابط وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما سيكون تباينا واضحا في الآراء بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع بريطانيا بعد رحيلها.



ونفى مسئولون من وزارتي المالية الإسبانية والهولندية التقرير، وقالوا: إنه لا يوجد اتفاق جديد بين البلدين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد.



وكان الإسترليني يصعد بالفعل قبل ظهور تقرير بلومبرج، مدعوما بطلب على اليورو واستمرار ضعف الدولار.



وسجل الاسترليني 1.3713 دولار.



