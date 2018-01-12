ضبط محاولتي تهريب أدوية في مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وخلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 688 القادمة من إسطنبول اشتبه أحمد البنا رئيس الوردية في الراكب المصري (ا.م.ا) القادم من تركيا لملاحظته قصر المدة بين سفره وعودته.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أدوية فأجاب بالنفي، وبالعرض على مصطفی العربي مدير الجمرك قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف حسن مأمور الفحص، حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة، فتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشه، وتبين وجود كمية من الأدوية البشرية المختلفة منها 60 شريط CRESTOR لخفض الكوليسترول و100 علبة PROGRAF للعلاج بعد عملية زرع الكبد و5 علب SABRIL لعلاج الصرع و63 علبة Femara لضعف التبويض و47 أمبول DEPOSINE لعلاج الروماتيزم و118 شريط NEXIUM لعلاج قرحة المعدة والحموضة مخفاة داخل حقيبتين بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 375 ألف جنيه، وبلغ التعويض 750 ألف جنيه.



وفي المحاولة الثانية

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 688 القادمة من جدة اشتبه الأستاذ هشام عقل رئيس الوردية في الراكب المصري (م.ا.م) القادم من السعودية، لملاحظته أنه غادر البلاد في 712018 للهند ثم عاد ترانزيت جدة.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أدوية فأجاب بالنفي، وبالعرض على الأستاذ مصطفی العربي مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشه وتبين وجود كمية من الأدوية البشرية المختلفة منها 200 أمبول Cytarabine هو من مُضادَّات الأورام السَّرَطانية و20 أمبول tetanus vaccine لعلاج التيتانوس و40 أمبول genevac B لعلاج التهاب الكبد الوبائي و97 علبة DECARB لعلاج سرطان الجلد و180 شريطا و20 علبة أكياس BLACK COBRA 125 منشط جنسي و30 علبة soranib 200 لعلاج سرطان الكبد المتقدم و200 علبة hucog-5000 hp لعلاج العقم مخفاة داخل حقيبتين بين طيات الملابس أيضا.



وبلغت قيمة المضبوطات 542 ألف و600 جنيه وبلغ التعويض المستحق مليونا و83 ألفا و200 جنيه، وقرر الأستاذ عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 2 و3 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.



