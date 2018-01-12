القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:16 م

خالد لطيف عن مكالمة مرتضى: «بيظهر مع الكل.. اشمعنى إحنا؟»
06:47 م

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون
06:31 م

إصابة نحو 40 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:45 ص

«فيس بوك» يجرى «تغييرًا كبيرًا» على صفحة المستخدم
02:46 ص

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى
12:18 ص

مواجهات عنيفة بين قوات هادي والحوثيين بتعز والجوف اليمنية
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
01:08 م

حبس عميد كلية تربية بجامعة إقليمية أفشى أسئلة الامتحان لطالبة
اقتصاد
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:27 م

«الزنك» يلامس أعلى مستوى في 10 سنوات بفعل قلة المعروض

«الزنك» يلامس أعلى
dostor.org/2019493

ارتفعت أسعار الزنك لأعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، اليوم الجمعة، بدعم من نقص محتمل في المعروض وانخفاض المخزونات، لكن بعض المستثمرين عبروا عن القلق إزاء المستويات العالية للأسعار.

وصعدت عقود الزنك القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 3409 دولارات للطن، وهو أقوى مستوى منذ أغسطس 2007، قبل أن تقلص مكاسبها لتغلق عند 3383.50 دولار بارتفاع 0.1٪.

وسجل الزنك مكاسب بلغت 11٪ منذ أوائل ديسمبر وتصدر قائمة الرابحين بين المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن العام الماضي مع صعوده 32٪.

وقال شياو فو، رئيس استراتيجية سوق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال في لندن: ”مخزونات البورصة العالمية انخفضت إلى حوالي ستة إلى سبعة أيام من الاستهلاك العالمي، لذا فالمخزونات شحيحة، والفحوصات البيئية في الصين ستستمر، ومن ثم سيكبح ذلك نمو المعروض محليا“.

وهبطت مخزونات الزنك في مستودعات بورصة لندن للمعادن 58٪ على مدى الاثني عشر شهرا الماضية لتصل إلى 180 ألفا و150 طنا بعد إغلاق أو وقف العمل في مناجم كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وانخفضت عقود النحاس 0.4 ٪ لتغلق عند 7109 دولارات بعد أن تعرضت لضغوط طفيفة بفعل بيانات صينية.

وهبطت واردات الصين من النحاس غير المصقول 4.3٪ في ديسمبر مقارنة مع مستواها في الشهر السابق.

وتصدر الألومنيوم قائمة المعادن الأفضل أداء في البورصة في جلسة الجمعة ليرتفع 1.8٪ ليغلق عند 2214 دولارا للطن، متجاهلا أنباء عن ارتفاع الصادرات الصينية.

وزادت صادرات الصين من الألومنيوم غير المصقول ومنتجات الألومنيوم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر بواقع 15.8٪ مقارنة مع نوفمبر.

وتعافت عقود النيكل من موجة مبيعات في الجلسة السابقة لتغلق مرتفعة 0.8٪ عند 12725 دولارا للطن. وارتفع القصدير 0.3 ٪ ليغلق عند 20275 دولارا للطن.

وتلقت المعادن الأساسية دعما من تراجع الدولار، الذي تُسعر به السلع الأولية، وهو ما يخفض التكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

موضوعات متعلقة

واردات الصين تقود أسعار النحاس لأعلى مستوى في 4 أعوام

أسعار المعادن ترتفع بالبورصة خلال 2017

الرصاص يرتفع لأعلى مستوى في 11 أسبوعًا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون

منذ يوم

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو

منذ 5 أيام

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»

منذ اسبوع

بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة

منذ أقل من شهر

أسعار العملات العربية اليوم.. والريال بـ4.71 جنيه

منذ أقل من شهر

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. والدولار بـ17.77 جنيه

الآن

الأهلي بطلاً للسوبر بعد الفوز على المصري

عاجل.. «ترامب» يقرر الاستمرار في الاتفاق النووي الإيراني

لأول مرة.. السعوديات يدخلن ملعب كرة القدم

بالفيديو| إقبال متوسط على مكاتب توثيق الشهر العقاري.. الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

تفاصيل منع والدة أبوتريكة من السفر

«التخطيط» تدرس زيادة الأجور.. و«المالية» توافق على صرف حافز شهري للموظفين

عاجل.. أول تعليق من مصر على «تسريبات الكويت»

ألبومات الصور

إطلالات النجوم في مهرجان «ضيافة» بالإمارات

الأهلى ينهى تمريناته لمباراة السوبر

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

نجم الساعة

ناصر بعيون فرنسية.. باحث: كان أسطورة بحق.. وحاربوه لأنه وحّد العرب

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

تفاصيل منع والدة أبوتريكة من السفر

«التخطيط» تدرس زيادة الأجور.. و«المالية» توافق على صرف حافز شهري للموظفين

عاجل.. أول تعليق من مصر على «تسريبات الكويت»

كشكول

خصم 3 أيام للمسئول عن خريطة "حلايب وشلاتين سودانية" بامتحانات بني سويف

لغة الجسد والإشارات.. هكذا ينمو التفكير الابداعي عند الطفل

نائب رئيس جامعة الأزهر: التوزيع الجغرافى "تنظيمى ومهم"

نقابة علماء مصر: إلغاء "التوزيع الجغرافى" يحتاج لتجهيزات سابقة

اجتماعات "عبد الغفار وشوقى".. تفشل في إيجاد حل لـ"التحويل الجغرافي"

ads
منوعات

خلال 10 سنوات.. الكلاب «هتتكلم»

أسمن زوجين في العالم يمارسان الجنس لأول مرة منذ 11 عامًا (صور)

قصة قردة تعمل بالصيدلة وتصنع «مراهم» للعلاج

المثقف

عادل السيوى: كل جماعات العنف إلى زوال.. والتجديد ضرورة مُلحة

ولاد الكار

تكريم الزميل مايكل عادل في حفل «معًا للاحتفال بأعياد الشرطة»

الأبراج اليوم

«أنا زي موج البحر واللي يبيعني يغرق».. شعار تلك الأبراج

الصحة

دراسة: العدس وحبوب الصويا تُبطل علاج سرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
ads