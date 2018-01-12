مئات يتظاهرون في تونس قبل يومين من الذكرى السابعة للثورة

تظاهر المئات اليوم، في تونس ضد غلاء الأسعار بعد أيام من المواجهات التي يغذيها تململ اجتماعي، وذلك قبل يومين من الاحتفال الأحد بالذكرى السابعة لثورة "الحرية والكرامة" في 2011.



كانت ليلة الخميس إلى الجمعة هادئة نسبيًا بعد أعمال شغب ليلية في الأيام الأخيرة في عدة مدن غذتها بطالة متواصلة رغم بعض النمو، وزيادة الضرائب، ما أثر على القدرة الشرائية المنهكة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.



وبدت التعبئة الاجتماعية التقليدية مع اقتراب ذكرى الاطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 إثر ثورة كان شعارها الأساسي "عمل وحرية وكرامة وطنية".