القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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النائب
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:04 م

«زراعة النواب» تطالب بخفض غرامات الأرز 50%

النائب محمود شعلان،
النائب محمود شعلان،
عائشة حسن
dostor.org/2019475

قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة وقفت بحزم أمام تعنت وزارة الري والموارد المائية خلال الانعقاد الثاني في مسألة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدمت بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، وتم رفعها لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في المخالفات الموضوعة على كتف الفلاحين، ولكن الحكومة ضربت بأصوات اللجنة عرض الحائط، الأمر الذي سيجعل اللجنة تستكمل مناقشة ملف الغرامات خلال الاجتماعات المقبلة لوضع حد لزيادتها.

وأشار شعلان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المزارعين سيهجرون زراعة المحصول وستضطر الدولة لاستيراد المحصول من الخارج بتكلفة أعلى، وهذا لن يكون أمرا جيدا، منوهًا بأن اللجنة ستتناقش مع الوزير في التراجع عن هذه الغرامات أو على الأقل تقديم تسهيلات للفلاحين، لافتا إلى أن حديث وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي، عن عدم وجود نية لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين، واستمرار تكبيلهم بها- لا يعني توقف المفاوضات بين البرلمان والحكومة بشأن وضع نظام متوسط يرحم الفلاحين.

وأكد شعلان أن اللجنة ستطالب الوزارة بتخفيض الغرامات لنسبة 50% على الأقل، بدلًا من إزالتها بالكامل ما دامت غير متفقة في ذلك، لافتًا إلى أن الغرامات المتراكمة على الفلاحين تزداد كل يوم، الأمر الذي تحاول اللجنة إيجاد مخرج يحقق الرضا للطرفين.

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