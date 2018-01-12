10 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين.. و«النبراوي» يتقدم بأوراقه غدًا

قال مصدر بنقابة المهندسين، إن النقابة من المقرر أن تتلقى أوراق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، غدًا السبت، للترشح على المقعد مرة ثانية خلال انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها النقابة فى 2 مارس.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن لجنة الانتخابات بالنقابة كانت قد تلقت أوراق 10 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين، و400 مرشح على المقاعد الشاغرة بالنقابة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تشهد إقبالا كبيرا من الأعضاء المهندسين البالغ أعدادهم ما يقرب من 700 ألف عضو.



وكانت لجنة انتخابات نقابة المهندسين، قد أعلنت عن فتح باب الترشح على كل المراكز النقابية الخالية، اعتبارا من الاثنين 8 يناير الجاري، على أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى 22 يناير الجاري.



ويتم فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.



وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه سيتم إجراء الانتخابات الجمعة 23 فبراير المقبل، لرؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.



ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، الجمعة 2 مارس المقبل، وفى حال وجود حاجة إلى إجراء إعادة على مقعد النقيب العام سيتم ذلك الجمعة 9 مارس المقبل.



ويتم تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع المقرات الفرعية، علما بأن جميع المقرات تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا، وحتى الثامنة مساء، عدا الجمعة والعطلات الرسمية.



