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الجمعة 12/يناير/2018 - 09:58 م

الوطنية للانتخابات: 59 مليون ناخب لهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة

المستشار محمود الشريف
المستشار محمود الشريف
متابعات
dostor.org/2019470

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أعداد الناخبين الذي لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 59 مليون ومئات الآلاف أي أقل من 60 مليونا، حسب ما أظهرته قاعدة البيانات.

وأكد "الشريف" في تصريحات صحفية، أنه تم وقف القيد بقاعدة البيانات تمامًا بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع يوم 8 يناير الماضي، ولكن حسب القانون يتم استثناء حالتين، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا، حسب المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، في وقت سابق، إن 16 ألف قاضٍ سيشرفون على العملية الانتخابية، ليكون لكل صندوق انتخابي قاضٍ.

وتستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، حتى 29 يناير المقبل (موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح) في استقبال المواطنين لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.

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