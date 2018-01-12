القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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اقتصاد
الجمعة 12/يناير/2018 - 09:58 م

المؤشر القياسي للأسهم البريطانية يغلق عند مستوى قياسي مرتفع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2019469

أغلق المؤشر القياسي للأسهم البريطانية عند مستوى قياسي مرتفع، اليوم الجمعة، مدعوما بزيادة حادة في سهم مجموعة جي.كيه.إن الهندسية التي قالت إنها رفضت عرضا غير مرغوب من منافستها ميلروز.

وأنهى المؤشر فايننشال تايمز المؤلف من أسهم مائة شركة بريطانية كبرى الجلسة مرتفعا 0.2 ٪ عند 7778.64 نقطة، في حين قفز سهم جي.كيه.إن 26.2٪ ليغلق عند 420 بنسا بعد أن رفضت الشركة عرض ميلروز الذي تضمن 405 بنسات للسهم، وحددت خططا لتقسيم أنشطتها إلى وحدتين.

ودفعت أنباء العرض سهم ميلروز للارتفاع بحوالي 6٪.

وفي السوق الأوروبية الأوسع أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.31٪ في حين صعد المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.5 ٪.

ومن بين البورصات الرئيسية الأخرى في أوروبا، أغلق المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية مرتفعا 0.3٪ في حين صعد المؤشر كاك الفرنسي 0.5٪.

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