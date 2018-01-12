القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الأبراج اليوم
الجمعة 12/يناير/2018 - 09:55 م

«أنا زي موج البحر واللي يبيعني يغرق».. شعار تلك الأبراج

«أنا زي موج البحر
رانا رمضان
dostor.org/2019467

«أنا زي موج البحر واللي يبيعني يغرق»، شعار يرفعه أصحاب بعض الأبراج، فمن يتعامل معهم باستخفاف ويحاول خداعهم واكتشفوا ذلك فسيرودن الصاع صاعين ولن يهدأوا حتى يجعلوا من يقدم على ذلك يندم.

وتلك الأبراج هي:
ـ «العذراء»:
على رأس الأبراج التي لا يمكن خداعها برج العذراء، فذكاء ودهاء برج العذراء يجعله يكتشف خداعك بمنتهى السهولة، كما أنه بذلك الذكاء يتظاهر بعدم علمه بمحاولتك خداعه حتى يستمتع أكثر بتمثيلك.

ـ «العقرب»:
على رأس الأبراج التي لا يمكن خداعها برج العقرب، فمولود برج العقرب الشكاك لن يقتنع بحسن نواياك بسهولة بل سيضع ألف تفسير لتصرفاتك معه، فإذا ما اكتشف خداعك فسيجعلك تندم في النهاية على مجرد التفكير في خداعه.

ـ «الثور»:
برج الثور الصبور الحكيم لن تتمكن أيضا من خداعه بسهولة، وإذا اكتشف خداعك فسينفجر في وجهك ويسعى للانتقام منك ولن تفلت من عقابه مهما طال الثمن.

ـ «الجدي»:
من الصعب كذلك خداع مولود برج الجدي، فانغلاق مولود الجدي داخل دائرته وطبيعته المتحكمة المسيطرة لن تجعله يستسلم لخداع الآخرين بسهولة، فمن البداية سيضع مولود الجدي لك حدودا لن يسمح لك بتخطيها معه.

ـ «الحمل»:
هدوء برج الحمل يجعله يفضل كثيرا اجتناب الآخرين مما يجعله أقل عرضة للخداع، كما أن نسبة ذكاء برج الدلو المرتفعة تمكنه أيضا من حماية نفسه من خداع الآخرين واستغلالهم.

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