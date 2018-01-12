ضبط 567 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات، لمتابعة الأسواق، لضبط المخالفات التموينية بمختلف المحافظات.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 567 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محال عامة، شهادات صحية، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات في مجال اللحوم والطيور، وسلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية"، وتنفيذ 33 حكمًا قضائيًا.



تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ التحقيق بمعرفة النيابات المختصة.

