القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الجمعة 12/يناير/2018 - 11:17 ص

أقباط من أجل الوطن عن رفض غلق الكنائس: خطوة جيدة نحو تنفيذ القانون

كريم كمال
كريم كمال
مونيكا جرجس
dostor.org/2018953

قال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن الخطاب الصادر من وزارة الإسكان والموجه إلى المحافظات بعدم غلق الكنائس التي تنتظر الحصول على ترخيص، جيد للغاية وخطوة هامة نحو تنفيذ قانون بناء الكنائس الذي لم ينفذ حتى الآن.

وأضاف كمال في تصريح خاص لـ«الدستور»: ولكن في نفس الوقت يجب أن نؤكد أن المشكلة ليست في المحافظين أو في وزارة الإسكان أو الداخلية أو الدولة بشكل عام، لأن الدوله لا تريد غلق الكنائس والأقباط يتذكرون قيام ممثلة في القوات المسلحة بترميم الكنائس التي حرقتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة الثلاثين من يونيو ولكن المشكلة الحقيقية في سيطرة بعد التيارات المتشددة على بعض القرى في الصعيد والريف وتلك التيارات هي من تقوم بافتعال المشاكل حول بعض الكنائس الصغيرة في الريف والصعيد مما يؤدي إلى قيام الجهات الأمنية بغلقها خوفًا من وقوع صدامات.

وأضاف كمال أن الحل في فرض سيطرة الدولة الأمن على كل القرى الصغيرة وإلغاء الجلسات العرفية.

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