القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:45 ص

«فيس بوك» يجرى «تغييرًا كبيرًا» على صفحة المستخدم
02:46 ص

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى
12:18 ص

مواجهات عنيفة بين قوات هادى والحوثيين بتعز والجوف اليمنية
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
01:08 م

حبس عميد كلية تربية بجامعة إقليمية أفشى أسئلة الامتحان لطالبة
11:52 ص

إغلاق شارع ترعة الجبل جزئيًّا لمدة 19 يومًا
11:32 ص

مصدر أمني يكشف سبب وضع اسم رئيس «النصر للتعدين» على قوائم الترقب
10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
مصر
الجمعة 12/يناير/2018 - 11:12 ص

«الشريف»: لن يسمح بسير«التوك توك» دون ترخيص على الطرق بعد تطويرها

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2018947

قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إن المحافظات تشهد حاليًا أعمال تطوير حقيقي للطرق وشبكة النقل والمواصلات، وهو ماكلف الدولة ملايين الجنيهات، لإعادة حالة الطرق كما كانت عليه،

وأكد أنه لن يتم السماح لسير التوك توك على الطرق بعد تطويرها، مهددًا بتوقيع العقوبة على أي مركبة تسير على الطرق بشكل غير قانوني، يؤدي إلى عرقلة المرور، والإضرار بالأمن العام لصحة وسلامة الركاب.
وأوضح الشريف لـ"الدستور" أن سلامة المواطن، مسؤولية الحكومة التي توفر له كافة وسائل النقل الآدمية، التي تحفظ سلامته وآدميته، مطالبًا المواطنيين بعدم إستخدام التوك توك، أوأي وسيلة مواصلات غير قانونية، والإعتماد على وسائل النقل المشروعة من النقل العام، والسكك الحديدية، والنقل النهري الذي يعمل تحت مظلة القانون.

موضوعات متعلقة

«بورغليند» يعرقل حركة النقل والمواصلات فى سويسرا

التنمية المحلية: «مجلس المحافظين» أجمع على ضرورة إصدار تراخيص للتوك توك

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

منذ حوالي 15 ساعة

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23

منذ يومين

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير

منذ يومين

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22

الآن

إسرائيل تتأهب لـ«اشتعال» الضفة الغربية

«ترامب» يلغى رحلة افتتاح سفارة أمريكا في لندن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

موعد مباراة الأهلى والمصرى والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

ألبومات الصور

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

نجم الساعة

ضحايا «عصابة الأردنيين»: الجناة فتحوا الأبواب المصفحة للفيلات دون خدوش

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

كشكول

"إجازة مفيدة" في "المدينة العلمية الاستكشافية" بدعوة من "أمهات مصر"

"عبدالغفار" يستعرض أداء المراكز الثقافية بالخارج

وزير التعليم العالي يكشف خريطة الاستفادة من علماء الخارج

"التكلفة والعائدات لتغذية أطفال مرض السكر".. ماجستير بجامعة عين شمس

جامعة الأزهر: 4 حالات غش في امتحانات نصف العام بفرع البنات

ads
منوعات

شاهد.. شخصية «ماوى» الكارتونية طلعت حقيقية

فيديوجراف.. «ترشّح سامي عنان.. ورد صلاح على الملكي » أبرز 5 أخبار اليوم

شاهد.. تعليق المصريين على استيراد أدوات نظافة بـ100 مليون جنيه في 8 أشهر

المثقف

«مركبة الزمن الثورية».. رواية جديدة لمصطفى محمود

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد: «علاقتنا بسلطنة عمان تاريخية»

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: تصرفات مزعجة من زمايلك

الصحة

كيف تحمى نفسك من سرطان الأمعاء؟

الدستور على فيسبوك
ads