«الشريف»: لن يسمح بسير«التوك توك» دون ترخيص على الطرق بعد تطويرها

قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إن المحافظات تشهد حاليًا أعمال تطوير حقيقي للطرق وشبكة النقل والمواصلات، وهو ماكلف الدولة ملايين الجنيهات، لإعادة حالة الطرق كما كانت عليه،



وأكد أنه لن يتم السماح لسير التوك توك على الطرق بعد تطويرها، مهددًا بتوقيع العقوبة على أي مركبة تسير على الطرق بشكل غير قانوني، يؤدي إلى عرقلة المرور، والإضرار بالأمن العام لصحة وسلامة الركاب.

وأوضح الشريف لـ"الدستور" أن سلامة المواطن، مسؤولية الحكومة التي توفر له كافة وسائل النقل الآدمية، التي تحفظ سلامته وآدميته، مطالبًا المواطنيين بعدم إستخدام التوك توك، أوأي وسيلة مواصلات غير قانونية، والإعتماد على وسائل النقل المشروعة من النقل العام، والسكك الحديدية، والنقل النهري الذي يعمل تحت مظلة القانون.

