القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الجمعة 12/يناير/2018 - 11:11 ص

قبل زيارته لـ«تشيلي».. البابا فرنسيس: تاريخ بلدكم منسوج بالتزام وتفاني

البابا فرنسيس،
البابا فرنسيس،
مارسيل نظمي
dostor.org/2018945

أوضح البابا فرنسيس، خلال رسالة مسجلة، سبب زيارته لدولة تشيلي التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين المقبل وتستمر لمدة أسبوع، ووجه كلمته إلى الشعب التشيلي قائلًا: آتي إليكم كحاج لفرح الإنجيل لأتقاسم مع الجميع سلام الرب وأثبتكم في الرجاء.

وتابع: أنني أرغب في لقائكم.. لنتمكن معًا من اختبار قرب الله وحنانه ورحمته التي تعانقنا وتعزينا.. أعرف تاريخ بلدكم المنسوج بالتزام وتفاني؛ وأرغب معكم في رفع الشكر إلى الله على الإيمان ومحبة الله والإخوة الأكثر حاجة، لاسيما لمحبتكم للذين يهمشهم المجتمع.. أريد أن أشارككم أفراحكم وأحزانكم، صعوباتكم ورجاءكم وأن أقول لكم أنكم لستم وحدكم وأن البابا معكم والكنيسة بأسرها تقبلكم وتنظر إليكم.

أضاف بابا الفاتيكان قائلًا: معكم أرغب في اختبار السلام الذي يأتي من الله؛ هو وحده بإمكانه أن يعطينا إياه.. إنه الهدية التي يعطيها المسيح للجميع، أساس تعايشنا والمجتمع؛ السلام يقوم على العدالة ويسمح لنا بإيجاد متطلبات الشركة والتناغم.. علينا أن نطلبه باستمرار من الرب والرب سيعطينا إياه.. إنه سلام القائم من الموت الذي يحمل الفرح ويشجعنا لنكون مرسلين ونعزز عطية الإيمان الذي يحملنا على اللقاء والشركة المتقاسمة للإيمان عينه الذي نحتفل به ونعطيه.

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