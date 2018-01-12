التنمية المحلية: «مجلس المحافظين» أجمع على ضرورة إصدار تراخيص للتوك توك

طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، المواطنين ضرورة الاعتماد على وسائل النقل العام الآمنة بدلًا من استخدام التوك توك، لافتًا إلى أن وسائل النقل العام أكثر آمانًا على سلامة المواطنين، مضيفًا أن التوك توك وسيلة نقل يصعب تأمينها وتؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في حالة تعرضه لحادث سير، تحتاج إلى تعديل.



وأعلن وزير التنمية المحلية لـ«الدستور» عن تسبب التوك توك في إحداث أضرار وتلفيات لحالة الطرق في مصر، نتيجة الاستخدام العشوائي له، لافتًا إلى أنه يؤدي إلى الإضرار بالمال العام، مع صعوبة تحصيل المخالفات لعدم وجود رقابة تخضع للقانون.



وأعلن الشريف عن مناقشة أزمة التوك توك داخل مجلس الوزراء، بحضور المحافظين، أكثر من مرة، معلنًا عن أنه أصبح سرطانًا ينتشر داخل المحافظات، ويعمل في مظلة المواقف العشوائية التي تهدد أمن وسلامة المواطن.



ولفت الشريف إلى أن مجلس المحافظين أجمع على ضرورة إصدار تراخيص قانونية لعمل التوك توك داخل المحافظات بشكل طبيعي أكثر قانونية يضمن أمن وسلامة المواطن، ويخضع التوك توك ضمن مظلة القانون للمساهمة في عملية تطوير الطرق وشبكة النقل والمواصلات، من خلال مساهمته باعتباره مركبة وإلزامه بدفع كارتة الطريق.