«كلنا معاك» تواصل جمع توكيلات دعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

قال المستشار مراد خضر، مسئول ملف المهنيين بحملة «كلنا معاك من أجل مصر» في محافظة الجيزة، إنه وجه أعضاء هيئة المكتب بتحرير وجمع التوكيلات الداعمة لترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية مارس 2018.



وأشار «خضر»إلى أن الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبى فى الشارع المصرى وإنجازاته تتحدث عن نفسها ويشهدها القاصي والداني، وقال إن الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا على الثقة الكاملة بوعى المصريين وأنهم سيصوتون للرئيس السيسي من أجل مصر.



وأضاف الدكتور شريف عشرى، منسق عام الحملة بمحافظة الجيزة، أن الظهير الشعبى للرئيس السيسى هو حائط الصد أمام المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تريد زعزعة أمن واستقرار الوطن وطالب عشرى جموع المصريين بالتصويت للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة بناء الوطن وتحيا مصر.