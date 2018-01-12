تقدم محادثات تشكيل الحكومة الألمانية

أجرت أنجيلا ميركل، رئيسة تحالف محافظ مكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، محادثات مع مارتن شولز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتشكيل الحكومة.



وقبيل المحادثات أعربت "ميركل" عن تفاؤلها، مشيرة إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق.



وفي بداية الأسبوع أفادت تقارير بأن المستشارة الألمانية والحزب الديمقراطي الاشتراكي توصلا لإعفاء ضريبي لذوي الدخول الأعلى.



وبعد أن فشلت ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية خلال نوفمبر الماضي، أعلنت بداية محادثات الأيام الخمسة في أول الأسبوع مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.