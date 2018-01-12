نشرة أسعار اللحوم اليوم.. و«البتلو» بـ200 جنيه

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، استقرارًا بعد موجة تراجعات في الفترة الأخيرة.



وسجل سعر الكندوز من 100 إلى 120 جنيهًا في المحافظات، فيما وصل إلى 140 جنيهًا للكيلو في القاهرة والجيزة. بينما سجل البتلو سعر تراوح من 140 إلى 200 جنيه، أمّا الضأن فبلغ 130 إلى 140 جنيهًا.



وسجل سعر اللحم الجاموسي من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 110 إلى 130 جنيهًا، والبرازيلي من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. أمّا عن اللحم السوداني، فتراوح من 75 إلى 80 جنيهًا، وسجلت الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، والكبدة البلدي 150 جنيهًا.