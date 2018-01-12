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مصر
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:59 ص

«السيسى» يفتتح أعمال تطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
dostor.org/2018937

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بافتتاح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات والمراكز والأقسام الطبية، ما يمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح للإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير الإنشائي والطبي والإداري التي تمت في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الذي تم إنشاؤه عام ١٩٦٥.

كما تفقد الرئيس بعض أعمال التطوير، والتي تضمنت إنشاء مستشفى علاج الأورام الجديدة، التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بطاقة ٣٠٠ سرير حسب الكود العالمي، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى ٤٠٠ سرير، كما تم إنشاء ٢٠ عيادة خارجية بمستشفى الأورام تشمل كافة تخصصات الأورام ومزودة بمعمل وأجهزة أشعة، وكذلك إنشاء وحدات علاج كيماوي خارجي بطاقة ٤٢ كرسي علاج ومزودة بكافة وسائل الراحة للمرضى، وصيدلية إكلينيكية مجهزة لتحضير العلاج الكيميائي بدقة لضمان سلامته وترشيد التكلفة، فضلاً عن إنشاء ٢٥٠ غرفة إقامة جديدة، وإنشاء رعاية مركزة ورفع عدد الأسرّة بها من ١٦٣ إلى ٢١٧ سرير، وإنشاء معمل مستشفى الأورام الذي يضم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التشخيص الدقيق للأورام وتحديد أدق وسائل العلاج، وتطوير قسم الطب النووي، وقسم العلاج الإشعاعي.

وتضمنت أعمال تطوير المجمع الطبي بالمعادي إنشاء مركز الغسيل الكلوي على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، ويعد من أكبر المراكز في مصر من حيث المساحة، ويطابق أحدث الأكواد العالمية من حيث التصميم والتجهيزات الطبية، ويحتوي على ٨٠ ماكينة غسيل كلوي متنوعة للتعامل مع كافة حالات مرضى الغسيل الكلوي، كما تم تطوير قسم الطوارئ والاستقبال، وتطوير بنك الدم ليواكب أعلى التقنيات الحديثة، وتطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والارتقاء بجودته.

كما تم تطوير مركز التأهيل والطب الطبيعي بالكامل، حيث تم استحداث وحدات لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير وحدة العلاج المائي، واستحداث وحدة علاج بالليزر. كما تم إنشاء المركز الأكاديمي لأبحاث الأسنان لتقديم المحاضرات الطبية وورش العمل والدورات التدريبية للارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للأطباء. وتم كذلك تطوير مستشفى الطب النفسي الذي تم إنشاؤه عام ١٩٦٦، وكذلك تطوير شبكات الحاسب الآلي ونقل المعلومات وكافة الخدمات اللوجستية بالمجمع الطبي، وإضافة عدد كبير من الأجهزة الطبية الحديثة بكافة مستشفيات ووحدات وأقسام المجمع الطبي، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع كذلك إلى كلمة اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية، والتي عرض خلالها مجمل أعمال رفع كفاءة وتحديث المنظومة الطبية بالقوات المسلحة على مستوى الجمهورية والتي تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

​حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والفريق أول صدقي صبحي.

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