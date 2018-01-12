كوريا الجنوبية تستبعد تنفيذ منع تداولات العملات الإلكترونية «قريبا»

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية إن المسئولين المعنيين بحاجة إلى إجراء مشاورات بشأن خطة وزارة العدل لمنع تداولات العملات الإلكترونية.



وكان وزير العدل في كوريا الجنوبية أعلن أمس أن بلاده تعد مشروع قانون سيمنع كافة تداولات العملة الإلكترونية.



وأضاف "كيم دونج يون"، أن جميع وزراء الحكومة متفقون حول ضرورة تنظيم العملات الإلكترونية مع ارتفاع درجة المضاربة عليها،



وتابع أن الخطة التي تحدث وزير العدل بشأنها أمس "مقترحة من جانبه وبحاجة إلى تنسيق بين الوزراء".



وذكر وزير العدل الكوري أن هناك شكوكًا كبيرة متعلقة بالعملات الافتراضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد قانونًا يمنع تداولاتها،