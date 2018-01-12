إزالة 19396 حالة تعد على نهر النيل منذ مارس الماضي

واصلت وزارة الموارد المائية والرى، جهودها في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أزال قطاع حماية النيل منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن، 19396 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

