«سلامة»: «القادة الإسرائيليون» الأكثر ملاحقةً لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

عقب الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على مغادرة رجل دين إيراني لألمانيا قبل إتهامة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلًا: "ألمانيا أحد الدول التي تطبق الإختصاص العالمي في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية بشرط تواجد المدعي إرتكابة الجرائم في إقليمها.

وأشار إلى أن القادة الإسرائيليون، هم الأكثر عالميًا، ملاحقةً، وفق مبدأ الاختصاص العالمي. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاختصاص العالمي يرخص للدولة الملاحقة للمتهم، بغض النظر عن جنسيته، أو جنسية ضحايا الإقليم الذي ارتكبت فيه الجرائم المدعاة، وعدم مقاضاته من دولة هذا الإقليم.



