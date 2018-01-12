في حب الوطن: 30 مليون عامل يدعمون «السيسي» في الانتخابات الرئاسية

نظم ائتلاف في حب الوطن، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المؤتمر الأول للقيادات العمالية للائتلاف بمحافظة البحيرة مساء أمس الخميس، بمقر الاتحاد المحلى لنقابات عمال البحيرة، لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية.



وقال وهب الله في بيان صادر عنه اليوم، إن ترشيح الرئيس السيسى من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية ولتحقيق النهضة الصناعية والزراعية والثروة السمكية، ولأمن وأمان الشعب المصري العظيم.



وتابع وهب الله أنه تم الإعلان أنه باسم 30 مليون عامل يدعمون السيسي بانتخابات الرئاسة 2018.