«الشريف»: خطة لتقنين أوضاع عمل «التوك توك» في المحافظات

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن "التوك توك" يسبب العديد من الأزمات والمشكلات في مصر، لعمله بدون تراخيص أو تحت غطاء قانوني، مما يساهم في عرقلة المرور، وخلق أزمات، وتكدس على الطرق.

وأكد الشريف لـ"الدستور" وجود خطة عمل لتنظيم عمل التوك توك للحد منه وتقنين أوضاعه، ومنع انتشاره بشكل غير قانوني، يؤثر على حياة الأفراد، ويتسبب في بعض الحوادث والأعمال الإجرامية.



وأوضح أن التوك توك موجود فعليًا في مصر، وتعاني منه المحافظات، لعملة بشكل غير قانوني، يُخل بأمن الدولة العام، ويخلق أزمات لاحصر لها، منوهًا أنه لاتوجد دولة في العالم يعتمد فيها وسيلة النقل على "التوك توك".

وأضاف: أن أزمة التوك توك تكمن في انتشاره وتواجده في كل محافظات الجمهورية، بما فيها محافظات القاهرة الكبرى، بشكل عشوائي وغير منظم، يعرقل الخطط المرورية، ويتسبب في العديد من الحوادث التي تضر بأمن وسلامة المواطن.

