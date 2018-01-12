بدء محاكمة فلسطينى بتهمة طعن فى هامبورج

تحت إجراءات أمنية مشددة بدأت، اليوم الجمعة، محاكمة فلسطيني نفذ هجوم طعن في مدينة هامبورج الألمانية.



ويوجّه الادعاء العام الألماني للفلسطيني أحمد إيه «26 عاما» تهمة القتل والشروع في القتل والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ست حالات.



وحسب بيانات الادعاء العام، فقد أقدم الفلسطيني المرفوض طلب لجوئه في ألمانيا على قتل رجل «50 عاما» طعنا بسكين، وإصابة ستة آخرين خلال وجوده داخل أحد أفرع متجر «إدكا» في هامبورج نهاية يوليو الماضي.



وذكر الادعاء العام أن المتهم كان يهدف إلى «قتل أكبر عدد ممكن من الألمان المسيحيين».



ويحاكم المتهم أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة مدينة هامبورج.