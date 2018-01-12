«جامع»: وفرنا أكثر من 14 ألف رخصة عمل نهائية في 2017

كشفت نفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم خدمات غير المالية لكثير من صغار المصنعين.



وتابعت تضمنت الخدمات إصدار 14 ألف و170 رخصة عمل نهائية و14 ألف و702 رخصة مؤقتة، وإصدار 15 ألف و82 رقم قومى للمنشآت، وإصدار 2558 سجل تجارى، وإصدار 7 آلاف و876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد، التى يوفرها الجهاز، بفروعة المختلفة بالمحافظات.



جاء ذلك خلال ترأس الوزير للإجتماع الثانى لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى حضرة أعضاء المجلس، إلى جانب المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، والدكتورة داليا سالم، مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى.