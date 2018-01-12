«أبو زيد»: «الإنترو» لا تختص بسد النهضة

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز "سيدارى"، إنّ المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي "الإنترو" التابع لمبادرة حوض النيل، لا علاقة له بمفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا.



وأشار أبو زيد، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنَّ مصر كان قد انسحبت من المبادرة منذ عام 2010 إعتراضا على توقيع إتفاقية عنتيبى.



كانت صحيفة "الهيرالد" الإثيوبية، قد نشرت تصريحات للمدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي "الإنترو" التابع لمبادرة حوض النيل، ترفض وتستنكر ما اقترحته مصر من مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة.