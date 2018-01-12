عطل بالخط الأول لمترو الأنفاق

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن هناك عطلا فى الخط الأول بمترو حلوان من محطة دار السلام حتى محطة حلوان.

وأكد "عبد الهادى" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن العطل فى الخط الأول بسبب فصل التيار الكهربائي، وهو ما استدعى تشغيل قطارات الخط الأول من محطة المرج إلى دار السلام في الاتجاهين، ولكن من محطة حلوان حتى دار السلام باتجاه واحد مفرد.

وأضاف: "أنه لا يوجد تيار كهربائي في محطة ثكنات المعادى إلى حدائق حلوان باتجاه المرج"، لافتًا إلى أنه تم انتقال فرق من الصيانة والطوارئ لإعادة تشغيل التيار مرة أخرى.