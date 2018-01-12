إزالة 79583 حالة تعدٍّ على الترع

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إنّ إجمالي الإزالات التي نفذها القطاع على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، حتى اليوم بلغت (79583) إزالة طبقًا لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر، وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.



وأوضح خالد أن جميع الإزالات يتم تنفيذها في ظل الوجود الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، فى محاولة لعودة نهر النيل إلى سابق عهده، ومنع التعديات والتلوث.