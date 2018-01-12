القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:45 ص

«فيس بوك» يجرى «تغييرًا كبيرًا» على صفحة المستخدم
02:46 ص

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى
12:18 ص

مواجهات عنيفة بين قوات هادى والحوثيين بتعز والجوف اليمنية
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
01:08 م

حبس عميد كلية تربية بجامعة إقليمية أفشى أسئلة الامتحان لطالبة
11:52 ص

إغلاق شارع ترعة الجبل جزئيًّا لمدة 19 يومًا
11:32 ص

مصدر أمني يكشف سبب وضع اسم رئيس «النصر للتعدين» على قوائم الترقب
10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
مصر
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:52 ص

إزالة 79583 حالة تعدٍّ على الترع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2018926

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إنّ إجمالي الإزالات التي نفذها القطاع على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، حتى اليوم بلغت (79583) إزالة طبقًا لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر، وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأوضح خالد أن جميع الإزالات يتم تنفيذها في ظل الوجود الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، فى محاولة لعودة نهر النيل إلى سابق عهده، ومنع التعديات والتلوث.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

منذ حوالي 16 ساعة

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23

منذ يومين

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير

منذ يومين

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22

الآن

إسرائيل تتأهب لـ«اشتعال» الضفة الغربية

«ترامب» يلغى رحلة افتتاح سفارة أمريكا في لندن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

موعد مباراة الأهلى والمصرى والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

ألبومات الصور

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

نجم الساعة

ضحايا «عصابة الأردنيين»: الجناة فتحوا الأبواب المصفحة للفيلات دون خدوش

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

كشكول

"إجازة مفيدة" في "المدينة العلمية الاستكشافية" بدعوة من "أمهات مصر"

"عبدالغفار" يستعرض أداء المراكز الثقافية بالخارج

وزير التعليم العالي يكشف خريطة الاستفادة من علماء الخارج

"التكلفة والعائدات لتغذية أطفال مرض السكر".. ماجستير بجامعة عين شمس

جامعة الأزهر: 4 حالات غش في امتحانات نصف العام بفرع البنات

ads
منوعات

بث مباشر لمباراة الأهلى والمصرى فى بطولة السوبر

شاهد.. شخصية «ماوى» الكارتونية طلعت حقيقية

فيديوجراف.. «ترشّح سامي عنان.. ورد صلاح على الملكي » أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

«مركبة الزمن الثورية».. رواية جديدة لمصطفى محمود

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد: «علاقتنا بسلطنة عمان تاريخية»

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: تصرفات مزعجة من زمايلك

الصحة

كيف تحمى نفسك من سرطان الأمعاء؟

الدستور على فيسبوك
ads