القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الجمعة 12/يناير/2018 - 10:52 ص

مقتل امرأة فى إطلاق نار للقوات الهندية بكشمير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود شومان
dostor.org/2018925

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ القوات الهندية فتحت النار فى منطقة كشمير المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مصرع سيدة تبلغ من العمر 65 عاما.

وقالت إسلام أباد إن إطلاق النار أمس الخميس، كان أخر انتهاكا لوقف اطلاق النار من جانب الهند فى قرية كوت كوتيرا، وذكر بيان صادر عن الوزارة أن باكستان استدعت اليوم الجمعة دبلوماسيا هنديا لتقديم احتجاج على عملية القتل.

ولم ترد أي تعليقات فورية من نيودلهى. وتزعم باكستان أن الهند انتهكت وقف اطلاق النار فى كشمير 70 مرة حتى الآن هذا الشهر.

وكثيرا ما تتهم باكستان والهند بعضهما البعض بانتهاكات وقف اطلاق النار فى كشمير المقسمة التى تطالب بها الدولتان بكاملها.

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