غدًا.. انطلاق امتحانات الإعدادية بالقاهرة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، غدًا السبت، فى 32 إدارة تعليمية لـ157 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 40 طالبًا وطالبة باللجان الخاصة بمستشفى "57357".



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جاهزية المديرية لبدء الامتحانات، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى الخاصة بالامتحانات، كما تم الانتهاء من المناهج ومراجعتها، بالإضافة إلى التحقق من توافر الأمن داخل اللجان وخارجها بالتعاون مع الأحياء.