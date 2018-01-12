«شرطة النقل» تضبط 85 بائعًا متجولًا و143 هاربًا من أحكام

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وبداخل القطارات.



وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء قاسم حسين مدير الإدارة، عن ضبط 8 قضايا، سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل و4 قضايا في مجال الإتصالات والبريد، 95 بائعًا متجولًا، 1923 قضية في مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، وتنفيذ 143 حكمًا قضائيًا.

