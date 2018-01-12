خطة البرلمان: قانون فض المنازعات يدخل 30 مليار إلى خزينة الدولة

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفض اللجنة لتطبيق قانون المنازعات الضريبية لمدة عامين وإصرارها على تطبيقه لمدة عام واحد، وإعداد تقرير بذلك لرفعه للجلسة العامة، موضحًا أن التعديل الوحيد الذي أقرته اللجنة على القانون المقدم من الحكومة، هي عمل القانون لمدة عام فقط، وإضافة اختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية، إلى اختصاص لجان فض المنازعات.



وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السبب في تضييق فترة تطبيق القانون إلى عام واحد يرجع إلى أن الممولين يتمهلون في حل المنازعات لفترة طويلة، وذلك على إثر تقرير وصل اللجنة يشير إلى تقديم حوالي 50% من المنازعات خلال عام جاءت آخر أربع شهور فقط بما يدل على أن الممول يتكاسل في عرض المنازعة الضريبية.



وأضاف أن السنة التي نص عليها القانون للتطبيق قابلة للتجديد فترة 6 أشهر أخرى.



وأشار إلى وجود حوالي 165 ألف منازعة ضريبية، تم تقديم منها حوالي عشرة آلاف و800 طلب لحل المنازعات، ولم ينظر منها إلا 6000 طلب وحلها.



ونوه إلى أن حصيلة اللجان المشكلة لبحث حالات فض المنازعات 15 والبالغ عددها لجنة موزعة بين 5 لجان في القاهرة الكبرى واثنين في الإسكندرية والباقي في المحافظات، أدخلت إلى الموازنة العامة 15 مليار جنيه خلال عام.



ولفت إلى أنه من المقرر حسب الدراسات المقدمة إلى اللجنة أن ترتفع عوائد فض المنازعات الضريبية إلى حوالي 30 مليارا بعد تطبيق القانون الجديد.



وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الفترة المقبلة سيتم عقد جلسات مع مسئولي الحكومة في شأن فض المنازعات، لزيادة عدد اللجان المشكلة لفحص طلبات فض المنازعات الضريبية، لنظر المنازعات الضريبية الكثيرة التي تصل إليها.