القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:45 ص

«فيس بوك» يجرى «تغييرًا كبيرًا» على صفحة المستخدم
02:46 ص

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى
12:18 ص

مواجهات عنيفة بين قوات هادى والحوثيين بتعز والجوف اليمنية
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
01:08 م

حبس عميد كلية تربية بجامعة إقليمية أفشى أسئلة الامتحان لطالبة
11:52 ص

إغلاق شارع ترعة الجبل جزئيًّا لمدة 19 يومًا
11:32 ص

مصدر أمني يكشف سبب وضع اسم رئيس «النصر للتعدين» على قوائم الترقب
10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
محافظات
الجمعة 12/يناير/2018 - 10:39 ص

محافظ البحر الأحمر يؤكد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان في «أبو عشيرة»

اللواء أحمد عبد
اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - على عواد:
dostor.org/2018917

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، ومتابعة الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع.

وقال "عبدالله": "إن المشروع يهدف إلى خدمة مواطنى الغردقة"، مشيرًا: "إلى أن المشروع يشمل 1000 وحدة سكنية، ويشرف على تنفيذه مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة".

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن، حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن، وأمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى إنهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة.

محافظ البحر الأحمر يؤكد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان في «أبو عشيرة»
محافظ البحر الأحمر يؤكد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان في «أبو عشيرة»
محافظ البحر الأحمر يؤكد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان في «أبو عشيرة»
موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بـ«الصيادين»

«عبدالله»: الممشى السياحى بطريق النصر يتجمل لأهالى البحر الأحمر

سكرتير البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لعشوائيات المحافظة

الآن

إسرائيل تتأهب لـ«اشتعال» الضفة الغربية

«ترامب» يلغى رحلة افتتاح سفارة أمريكا في لندن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

موعد مباراة الأهلى والمصرى والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

ألبومات الصور

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

نجم الساعة

ضحايا «عصابة الأردنيين»: الجناة فتحوا الأبواب المصفحة للفيلات دون خدوش

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«أنتِ رجل».. المرأة التي مارست الجنس مع 1000 شخص تتعرض للإهانة

كشكول

"إجازة مفيدة" في "المدينة العلمية الاستكشافية" بدعوة من "أمهات مصر"

"عبدالغفار" يستعرض أداء المراكز الثقافية بالخارج

وزير التعليم العالي يكشف خريطة الاستفادة من علماء الخارج

"التكلفة والعائدات لتغذية أطفال مرض السكر".. ماجستير بجامعة عين شمس

جامعة الأزهر: 4 حالات غش في امتحانات نصف العام بفرع البنات

ads
منوعات

شاهد.. شخصية «ماوى» الكارتونية طلعت حقيقية

فيديوجراف.. «ترشّح سامي عنان.. ورد صلاح على الملكي » أبرز 5 أخبار اليوم

شاهد.. تعليق المصريين على استيراد أدوات نظافة بـ100 مليون جنيه في 8 أشهر

المثقف

«مركبة الزمن الثورية».. رواية جديدة لمصطفى محمود

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد: «علاقتنا بسلطنة عمان تاريخية»

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: تصرفات مزعجة من زمايلك

الصحة

كيف تحمى نفسك من سرطان الأمعاء؟

الدستور على فيسبوك
ads