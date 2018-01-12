محافظ البحر الأحمر يؤكد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان في «أبو عشيرة»

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، ومتابعة الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع.



وقال "عبدالله": "إن المشروع يهدف إلى خدمة مواطنى الغردقة"، مشيرًا: "إلى أن المشروع يشمل 1000 وحدة سكنية، ويشرف على تنفيذه مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة".



وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن، حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن، وأمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى إنهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة.

