«جهاز تنمية المشروعات» يعد منصة إلكترونية لتوفير المعلومات لرواد الأعمال

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنة يجرى العمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأضافت خلال كلمتها بإجتماع مجلس إدارة الجهاز الثاني، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،"إن تلك المنصة لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات، ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة رواد النيل بالتعاون مع "البنك المركزى" و"جامعة النيل" لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة المراكز الحالية.



لافتةً إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إعداد إستراتيجية، عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطط العمل المستقبلية الخاصة به.



