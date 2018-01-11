«شباب الصحفيين» تجمع توكيلات لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

واصلت جبهة شباب الصحفيين لليوم الثاني على التوالي تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لولاية ثانية، حيث تم تحرير 48 توكيلا جديدًا داخل القاهرة والجيزة والبحيرة ليرتفع العدد إلى 151 توكيلا.



وقال هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين في تصريحات صحفية اليوم، إننا نعمل من خلال فريق وطني متطوع من الزملاء في مختلف الإصدارات لخدمة الصحفيين وأسرهم، ولحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحراك الشعبي ودعم الرئيس السيسي استكمالا للمشروعات العملاقة وحصد الإنجازات.



وأضاف: «نتابع يوميا مع الكاتب الصحفي الوطني عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين تحركات الجبهة في مختلف المحافظات»، ويقوم سلامة بالتشجيع المستمر لأعضاء الجبهة لبذل مزيد من الجهد لدعم السيسي حفاظا على أمن واستقرار البلاد.



وتابع أن الزميل فتحي حبيب نائب رئيس تحرير المساء ومقرر عام الجبهة جمع اليوم 18 توكيلا من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، حيث قاد أسرته بالكامل وأقاربه وأصدقائه وعدد من الصحفيين لتحرير التوكيلات في مكتب الشهر العقاري بدمنهور، وكان من أوائل الموقعين وسام لطفي الخولي، وأحمد محمد الفخراني، ومحمد مصطفي حبيب، ونشأت المعداوي، وحافظ مناع، ونوال محمود غالي، وأمل محمد مصطفي، وأمل الخولي، ونادية لطفي، وعلاء محمد حبيب، محمد السيد العزب، رمضان سعد حميدة، محمد هشام عبد الله.