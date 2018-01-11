الجيش الليبي يطالب بالتحقيق مع تركيا لتورطها في تهريب متفجرات

طالب الجيش الوطني الليبي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية، باعتبار نقل

متفجرات من تركيا لمصراتة جريمة حرب.



وقال الجيش الوطني في بيان له مساء اليوم، إن القيادة العامة للجيش الليبي تتابع باهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية «أندروميدا»، التي كان على متنها متفجرات وقنابل تستخدم في الأعمال الإرهابية، وقد أبحرت من تركيا متوجهة إلى مصراتة.



وطالب البيان البعثة الأممية في ليبيا وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية باعتبار هذه الواقعة جريمة حرب، تقوم عليها وتدعمها تركيا وكل من له علاقة بهذه السفينة.