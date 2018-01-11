الخميس 11/يناير/2018 - 10:56 م
طلة جريئة لـ«هبة السيسي» في حفل الإنتاج الاعلامي (صور)
دعاء عبدالمقصود - حسين الجندي عدسة: هادي كرم
dostor.org/2018739
أثارت الفنانة هبة السيسي انتباه الحضور خلال احتفال مدينة الإنتاج الإعلامي بمرور 20 عامًا على تأسيس هوليود الشرق، والذي شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث ارتدت هبة فستانًا مُطرّزًا بالإكسسسوارت يظهر صدرها.
حضر الحفل نخبة كبيرة من النجوم من بينهم إلهام شاهين، يسرا، أسامة منير، عمرو الليثي، أمل رزق، إنجي شرف، محمد رياض، رانيا محمود ياسين.، وأسامة الشيخ، وآخرون.