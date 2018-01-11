نجوم الفن تضئ مدينة الإنتاج الإعلامي: «20 عامًا من الريادة» (صور)

بدأ، مساء الخميس، حفل مرور 20 عامًا على افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي الذي حضره وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، يسرا، نادية الجندي، عزت أبو عوف، نبيلة عبيد، سميرة أحمد، دنيا عبد العزيز، والإعلاميون وائل الإبراشي، تامر أمين، خالد صلاح، وخيرى رمضان، وغيرهم.



وتم تكريم أكثر شركات الإنتاج التي عملت مع المدينة وأكثر الفنانين والفنانات الذين قاموا بتصوير مسلسلات وأفلام داخلها، كما سيتم تكريم أقدم القنوات في المدينة وأقدم الإعلاميين العاملين بها.