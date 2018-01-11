القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:52 م

ضبط سولار مدعم ومخللات وزيوت في حملة تموينية بالغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2018736

ضبطت مباحث التموين في الغربية، اليوم الخميس، 500 لتر سولار مدعم و1000 كيلو مخللات و100 كيلو زيوت وطحينية في حملة تموينية مكبرة، في إخطار مديرية الأمن لإحكام الوجود الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط «صفاء. م. ع» (38 سنة) صاحب محل لبيع زيوت السيارات بطريق كفر سالم بمركز بسيون وبحوزتها 500 لتر سولار مدعم بقصد إعادة طرحه بالسوق السوداء في المحضر رقم 701 جنح مركز بسيون.

وكما تمَّ ضبط «ورد. إ. م» (60 سنة) صاحب معمل مخللات بقرية دنوشر بمركز المحلة مقيم بذات القرية وبحوزته 10 براميل مخللات متنوعة زنة البرميل 100 كجم غير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 1589 جنح مركز المحلة، و«أسامة. ف. ع» (41 سنة) صاحب سرجة زيوت بشارع فلسطين بقسم زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 60 كيلوجرام طحينة من دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك و54 كيلوجرام زيت حار من دون بيانات وغير صالح للاستهلاك في المحضر 454 جنح قسم زفتى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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