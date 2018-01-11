«ماكرون» يدعو ترامب لاحترام الاتفاق النووي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي إلى ضرورة احترام جميع الأطراف للاتفاق النووي الموقع مع إيران.



ويعتزم الرئيس الأمريكي إعلان قراره بشأن فرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستسة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يعلن ذلك اليوم.



وأكد ماكرون، خلال الاتصال بالرئيس الأمريكي، على ضرورة إجراء حوار مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ البالستية وسياساتها في المنطقة.



وقالت الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إنه من المتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران.