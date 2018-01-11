«فابريكا» تشارك «الإنتاج الإعلامي» احتفالاتها

صعدت فرقة فابريكا إلى المسرح لتقديم أولى فقرات الحفل الساهر بمناسبة مرور 20عامًا على تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى بمصاحبة الموسيقار جورج أوليكا.



وبدأت الفرقة فقرتها بعزف تيتر مسلسل رأفت الهجان للفنان الكبير محمود عبد العزيز، ثم قدمت الفرقة أغنية مسلسل بابا عبده للفنان عبد المنعم مدبولي وأغنية هو وهى وفوازير عمو فؤاد وفطوطة والخاطبة وحاجات ومحتاجات.



وأضافت الفرقة حالة من البهجة والمرح على الحفل بتقديم تتر مسلسل بوابة الحلواني التى أنهت بها فقرتها الغنائية.