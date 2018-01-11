يسرا تستعين بمؤلف «فوق مستوى الشبهات» في بني يوسف

استعانت يسرا وشركة العدل جروب بسيناريو المؤلف الشاب عبدالله حسن، الذي كتب لها مسلسلها "فوق مستوي الشبهات" من قبل في رمضان 2016، ليكون كاتبًا لمسلسل بني يوسف المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وعلقت الصفحة الخاصة بالعدل جروب، قائلة: "كان نفسنا تكون معانا في أول يوم تصوير".



بنى يوسف من بطولة يسرا، mشيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وحازم سمير، وركين سعد، ومن تأليف 4 مؤلفين، وهم: عبد الله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن، خالد أبوبكر، إخراج محمد على.