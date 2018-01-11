«حدث بالفعل».. كتاب ساخر لـ«هشام سليمان»

يصدر قريبًا عن دار نهضة مصر الكتاب الساخر حدث بالفعل للكاتب هشام سليمان.



يتناول الكتاب بصورة ساخرة العديد من المواقف اليومية التي يعيشها المؤلف، ونظرًا لطبيعة عمله كمنتج سينمائي، فقد قام بتحويل تلك المواقف إلى مشاهد سينمائية مضحكة.



أما الغلاف، فقد جاء بتصدير يقول فيه المؤلف"نهاية الحياة مش معناها الموت.. فيه ناس كتير عايشة بس حياتها انتهت، علشان كده اشبع من مكانك وحياتك أوى قبل ما تسلمهم لغيرك، اوعى حياتك تخلص قبل ما تبتديها، اوعى النهاية تيجى قبل البداية، الأماكن بتتبدل والوشوش بتتغير.. والحياة هتعدى.. من حياة العشرينات والبيت اللى مليان بأهلك وولادك.. لحياة الستينات وبيت فاضى مفيهوش غيرك انت وذكرياتك وكام برواز لصور ناس كان وجودهم بالنسبة لك حياة بس انت كنت مشغول ومستعجل فامعشتهاش، هتخلص حكاية حياتك على حياة انتهت من غير ماتعيشها.. على حياة انت بتتفرج عليها وشايف مكانك فيها ومش مسموح لك تقرب منها لأنها بقت ماضى او لانها بقت حياة ناس تانية حواليك.. وقتها هتيجى على وشك ابتسامة مضمونها قرار ممنوع البكا.. ممنوع تقرب من حياة مبقتش ملكك.. ممنوع الحنين، وفى الوقت دا كل اللى هيبقى متاح لينا هو الانتظار.. الوحدة.. وكلمة ياريت، اوعى تتفرج على حياتك فى صور بعد فوات الاوان.. عيشها بدل ماتعيشك.