القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
01:08 م

حبس عميد كلية تربية بجامعة إقليمية أفشى أسئلة الامتحان لطالبة
11:52 ص

إغلاق شارع ترعة الجبل جزئيًّا لمدة 19 يومًا
11:32 ص

مصدر أمني يكشف سبب وضع اسم رئيس «النصر للتعدين» على قوائم الترقب
10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
10:04 ص

«الديب» فى طعن «العادلى»: موكلى «حسن النية» ولم يستول على المال العام
09:57 ص

بدء مرافعة «فريد الديب» في طعن حبيب العادلي بـ«فساد الداخلية»
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23
03:38 ص

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير
المثقف
الخميس 11/يناير/2018 - 10:31 م

«حدث بالفعل».. كتاب ساخر لـ«هشام سليمان»

ايهاب مصطفى
dostor.org/2018729

يصدر قريبًا عن دار نهضة مصر الكتاب الساخر حدث بالفعل للكاتب هشام سليمان.

يتناول الكتاب بصورة ساخرة العديد من المواقف اليومية التي يعيشها المؤلف، ونظرًا لطبيعة عمله كمنتج سينمائي، فقد قام بتحويل تلك المواقف إلى مشاهد سينمائية مضحكة.

أما الغلاف، فقد جاء بتصدير يقول فيه المؤلف"نهاية الحياة مش معناها الموت.. فيه ناس كتير عايشة بس حياتها انتهت، علشان كده اشبع من مكانك وحياتك أوى قبل ما تسلمهم لغيرك، اوعى حياتك تخلص قبل ما تبتديها، اوعى النهاية تيجى قبل البداية، الأماكن بتتبدل والوشوش بتتغير.. والحياة هتعدى.. من حياة العشرينات والبيت اللى مليان بأهلك وولادك.. لحياة الستينات وبيت فاضى مفيهوش غيرك انت وذكرياتك وكام برواز لصور ناس كان وجودهم بالنسبة لك حياة بس انت كنت مشغول ومستعجل فامعشتهاش، هتخلص حكاية حياتك على حياة انتهت من غير ماتعيشها.. على حياة انت بتتفرج عليها وشايف مكانك فيها ومش مسموح لك تقرب منها لأنها بقت ماضى او لانها بقت حياة ناس تانية حواليك.. وقتها هتيجى على وشك ابتسامة مضمونها قرار ممنوع البكا.. ممنوع تقرب من حياة مبقتش ملكك.. ممنوع الحنين، وفى الوقت دا كل اللى هيبقى متاح لينا هو الانتظار.. الوحدة.. وكلمة ياريت، اوعى تتفرج على حياتك فى صور بعد فوات الاوان.. عيشها بدل ماتعيشك.

«حدث بالفعل».. كتاب ساخر لـ«هشام سليمان»
اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

الرسالة الأخيرة لـ«أروى صالح» قبل انتحارها بساعات

منذ 9 شهر

3 قصائد لـ«محمود حسن إسماعيل» عن الموت إحداها كتبها في 30 عاما

منذ 9 شهر

أسباب حصول حسن عامر على المركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء

منذ 9 شهر

«إياد الحكمي» أميرًا للشعراء في موسمه السابع

منذ 9 شهر

بالصور.. معرض الأقصر الثاني للكتاب.. بلا دعاية ولا قرّاء!

منذ 9 شهر

اتحاد كتاب مصر: تفجيري الإسكندرية وطنطا وحّدَا عنصري الأمة

الآن

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو

شاهد.. محمد صلاح في أغنية سينجل: «قدوة ملايين»

40% من المصريين مرضى و25% منهم مكتئبون.. حوار مع طبيب نفسي

الباز: خالد علي «جاهل بالواقع».. ويعود بالوطن للنقطة «صفر» (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«سرطان الثدي» يطيّر منى زكي إلى أبوظبي

ألبومات الصور

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

نجم الساعة

ضحايا «عصابة الأردنيين»: الجناة فتحوا الأبواب المصفحة للفيلات دون خدوش

الأكثر قراءة

عاجل.. «مصر العروبة» يعلن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

شيري عادل تتعرض لحادث سير مروّع

مفاجأة.. «إسكان» البرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى الانعقاد الحالى

«سرطان الثدي» يطيّر منى زكي إلى أبوظبي

كشكول

وزير التعليم العالي يكشف خريطة الاستفادة من علماء بالخارج

"التكلفة والعائدات لتغذية أطفال مرض السكر".. ماجستير بجامعة عين شمس

جامعة الأزهر: 4 حالات غش في امتحانات نصف العام بفرع البنات

التعليم: طباعة 650الف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على المديريات

وزير التعليم العالي:آليات جديدة للترقيات العلمية.. ولجنة لفحص التظلمات

ads
منوعات

شاهد.. تعليق المصريين على استيراد أدوات نظافة بـ100 مليون جنيه في 8 أشهر

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها

أين تذاكر هذا المساء؟

المثقف

«حدث بالفعل».. كتاب ساخر لـ«هشام سليمان»

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد: «علاقتنا بسلطنة عمان تاريخية»

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: لا تتسرع بإصدار الأحكام

الصحة

صالات الألعاب الرياضية بأمريكا: القنوات السياسية خطر على الصحة

الدستور على فيسبوك
ads