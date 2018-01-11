حبس «تاجر الكيف» لحيازته 10 آلاف قرص مخدر بالمطرية

قرّرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، حبس تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامة بحيازة 10 آلاف قرص مخدر و19 ألف جنيه بمنطقة المطرية، وكلّفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لنشاطة الآثم، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر و19 ألف جنيه وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير باحث العاصمة اعترف بحيازة الأقراص المخدرة للاتجار والمبلع حصيلة نشاطة الإجرامي.



تحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.